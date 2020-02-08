Политика
РИА НовостиЗеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском. Святой престол пока не распространил официального сообщения о встрече.
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Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Общество
Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Армия и оружие
Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Футбол
Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ
Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию на ногах
Татьяна Брухунова не носит из-за этого обувь на каблуках Молодая супруга 74-летнего советского и российского артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна все чаще и чаще стала мелькать на публике и щеголять в новых образах в социальных сетях.
Политика
Каша на воде. Очередные переговоры Лукашенко и Путина провалились
С точностью до самых мелких деталей повторился сценарий их декабрьской встречи: сначала переговоры, потом Александр Лукашенко уезжает без всяких заявлений для прессы, Владимир Путин тоже молчит, будто ничего и не произошло.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома
Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.