Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском. Святой престол пока не распространил официального сообщения о встрече.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

РИА Новости07:17

Зеленский попросил папу римского помочь в освобождении пленных в Донбассе

РБК07:06

Президент Украины Зеленский рассмешил папу римского

Известия07:03

Зеленский рассмешил Папу Римского на встрече в Ватикане

Московский Комсомолец06:48

Зеленский встретился с Папой Римским

RT на русском05:46

Мастерство не растеряешь. Зеленский рассмешил Папу Римского

Красная весна07:36

Зеленский рассмешил Папу Римского

ТАСС06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
РИА Новости 06:22
Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ 07:45
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца

Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Мой Брянск 06 февраля в 10:33
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
RT на русском 05:13
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Российская газета 08:00
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

РИА Новости 06:55
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Авто

Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza

Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Тарантас Ньюс вчера в 03:53
Кино

В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
ToDay News Ufa 01:58
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости 07:24
Армия и оружие

Гендиректор «МиГ» станет главой «Сухого»

Телеканал 360° 06 февраля в 14:20
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 06 февраля в 09:01
Футбол

Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ

Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета.
Чемпионат 06:21
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес

Молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию на ногах

Татьяна Брухунова не носит из-за этого обувь на каблуках Молодая супруга 74-летнего советского и российского артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна все чаще и чаще стала мелькать на публике и щеголять в новых образах в социальных сетях.
Регион online 03:29
Политика

Каша на воде. Очередные переговоры Лукашенко и Путина провалились

С точностью до самых мелких деталей повторился сценарий их декабрьской встречи: сначала переговоры, потом Александр Лукашенко уезжает без всяких заявлений для прессы, Владимир Путин тоже молчит, будто ничего и не произошло.
Новая газета вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома

Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Woman.ru 05:39
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском 07:54
Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Аргументы недели 04:42
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное