Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский встретился с создателем сериала «Чернобыль»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями мирового кинематографа, среди которых был создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин. Об этом украинский глава сообщил на своей странице в Facebook. Также Зеленский встретился с актрисой Робин Райт и уроженкой Украины Милой Кунис.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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