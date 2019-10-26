Политика
REGNUMЗеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
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Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
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Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года
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Стало известно о том, что исследователи из Houston Methodist изучит материалы углеродного волокна итальянского производителя спортивных автомобилей Automobili Lamborghini в космосе.
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Архитектурную подсветку тестируют на Крымском мосту
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