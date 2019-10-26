Политика
REGNUMЗеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
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Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Происшествия
Задержан зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Аким Гашенко задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Компания Haval вернет внедорожник Great Wall Hover H5 на российский рынок под собственным брендом.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Единоборства
Звезду фильмов для взрослых нокаутировали в её дебюте в ММА в Bellator
Американская актриса фильмов для взрослых Ребекка Бриггман, известная под псевдонимом Орион Старр, проиграла своей соотечественнице Элизе Рид в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА), который прошел на турнире Bellator 231 в Коннектикуте.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
Происшествия
В Британии предъявили обвинение водителю фургона с 39 телами
Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Общество
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Еще один украинец заболел дифтерией
Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Общество