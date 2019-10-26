Политика

REGNUMREGNUMЗеленский встретился с украинскими военными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
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