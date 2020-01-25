Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.

Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

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