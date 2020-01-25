Политика
РИА НовостиЗеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.
Происшествия
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
Армия и оружие
На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты
Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Происшествия
Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Технологии
Новые видеокарты Intel обрадуют геймеров
Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела в Перу и пропала
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captain’s Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Технологии
Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Здоровье
Назвали «безвредные» продукты, которые отравляют организм
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
Происшествия
Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео
В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.
Общество
В США сообщили о пяти случаях заболевания новым коронавирусом
В США зафиксировано пять случаев заболевания новым типом коронавируса из Китая.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Космос
Американский спутник Spaceway-1 может вскоре взорваться в космосе
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Политика
Песков: решение об отставке правительства принял Медведев
Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду
Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с клубом из третьего дивизиона Англии
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Шрусбери Таун" в матче 1/16 Кубка Англии.
Здоровье
Семье с редким генетическим заболеванием пообещали предоставить лекарства
Нижегородский Минздрав пообещал обеспечить лекарствами всех членов семьи Фединых, страдающих редким генетическим заболеванием — болезнью Фабри.