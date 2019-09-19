с чего всё началось

Ранее предполагалось, что первая встреча президентов Украины и США пройдет в Варшаве в начале сентября на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой, но из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан" Дональд Трамп туда не поехал, напоминает РИА Новости.

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Футбол Роналду рассказал о своём финансовом состоянии Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика.

Происшествия Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».

Гаджеты Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».