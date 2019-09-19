Политика
Вести.RuЗеленский встретится с Трампом на следующей неделе
Ранее предполагалось, что первая встреча президентов Украины и США пройдет в Варшаве в начале сентября на мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй мировой, но из-за надвигавшегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан" Дональд Трамп туда не поехал, напоминает РИА Новости.
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с чего всё началось
«Вице-президент подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщается на сайте Белого дома.Полит.рувчера в 22:37
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Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Спорт
Арина Аверина лидирует в квалификации ЧМ в упражнениях с булавами
РИА Новости вчера в 13:19
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Футбол
Роналду рассказал о своём финансовом состоянии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат 17 сентября в 21:56
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика.
РБК вчера в 17:02
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.
Российская газета 02:53
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
VSE42.RU вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте
Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.
ТАСС 01:21
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии упавшего в кипяток в Новосибирске ребенка
Как сообщалась, женщина с двухлетним ребенком в Новосибирске вечером 17 сентября упали в яму с кипятком.
РИА Новости 02:42
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском вчера в 21:36
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика
Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа
Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48