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Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против почти 700 компаний РФ

Санкции против физических лиц Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении 853 физических лиц, большинство из которых российские чиновники, представители ведущих СМИ и предприниматели.В источнике

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Президент Украины пролонгировал санкции против ряда российских каналов

ФАН12:42

Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против почти 700 компаний РФ

ТАСС13:34

Зеленский продлил санкции против Симоньян и Эрнста

Lenta.ru11:49

Зеленский продлил украинские санкции против российских компаний и банков

RT на русском10:34

Зеленский продлил на три года санкции против российских телеканалов

Комсомольская правда10:30

На Украине на три года продлен запрет на вещание российских каналов

Smotrim.ru11:33

Украина продлила на три года санкции в отношении «России 24», НТВ и «Вертолетов России»

РИА Новости10:43
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Интерфакс01:36