Санкции против физических лиц Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении 853 физических лиц, большинство из которых российские чиновники, представители ведущих СМИ и предприниматели.

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