Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о санкциях против почти 700 компаний РФ
Санкции против физических лиц Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении 853 физических лиц, большинство из которых российские чиновники, представители ведущих СМИ и предприниматели.В источнике
"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении оперштаба.