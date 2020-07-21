Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.

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Общество В Черногории объявили эпидемию коронавируса Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальный координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.

Авто В ФРГ будут выпускать пластиковый внедорожник на базе «Нивы» Как во вторник, 21 июля, сообщил Постников, дефицит на «Нивы» в Германии возник ещё до того, как прекратились поставки, так как российский производитель отправлял данную модель в ФРГ квотированно – не больше 1000 – 1500 шт. в год (хотя объём спроса был выше).

Политика В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках. 825

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Экономика НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров. 29

Армия и оружие Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.

Общество Навальному предложили более 58 млн рублей в обмен на права ФБК Бизнесмен Евгений Пригожин предложил погасить задолженность на сумму свыше 58 млн рублей в обмен на все права на фильмы и страницы в соцсетях Фонда борьбы с коррупцией. 41

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