Коронавирус
Газета.RuЗеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.
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Технологии
В России разрабатывают учебники с дополненной реальностью
Tverigrad.ru 10:45
Энергетика
Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л.
ТАСС вчера в 03:55
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru 10:06
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
Подгорица, 22 июля 2020, 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальный координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.
REGNUM 20:19
Авто
В ФРГ будут выпускать пластиковый внедорожник на базе «Нивы»
Как во вторник, 21 июля, сообщил Постников, дефицит на «Нивы» в Германии возник ещё до того, как прекратились поставки, так как российский производитель отправлял данную модель в ФРГ квотированно – не больше 1000 – 1500 шт. в год (хотя объём спроса был выше).
CarsWeek.ru 13:00
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
Авто
Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор
Letnews.ru вчера в 01:58
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
Автоспорт
Ферстаппен: «Рейсинг Пойнт» всегда будет позади «Мерседеса»
Напомним, вокруг болида «Рейсинг Пойнт» по-прежнему не утихают скандалы.
Чемпионат 15:00
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Политика
Меркель сообщила, что довольна итогами саммита ЕС
Аргументы недели 01:00
Политика
Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
Экономика
В России расширен список сезонных отраслей для налоговой отсрочки
Российское правительство расширило перечень сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов.
Росбалт вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 19 июля в 01:59
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM 11:19
Экономика
НПФ согласились привязать выплаты к прожиточному минимуму
Сегодня, 21 июля 2020 года, стало известно, что Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Ассоциация НПФ согласились с предложением Пенсионного фонда России (ПФР) привязать выплаты пенсионных накоплений к прожиточному минимуму пенсионеров.
Саминвестор 01:58
Армия и оружие
Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
ИА Красная Весна 19 июля в 04:39
Армия и оружие
Кедми: Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины
Яков Кедми убежден, что в случае предпринятой Киевом военной провокации Москва первым делом направит свои усилия на проведение операции по обеспечению безопасности на принадлежащих Украине объектах ядерной промышленности.
Вечерний курьер 09:03
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
Экономика
«Черный август»: чем и почему России грозит девальвация
Эксперт Николай Печерников полагает, что август 2020 года вполне может стать в России «черным».
Deita.ru 03:30
Происшествия
Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Примерно в 09:30 в полицию города Луцка позвонил мужчина и заявил, что он захватил автобус с заложниками.
Live24 08:41
Общество
Навальному предложили более 58 млн рублей в обмен на права ФБК
Бизнесмен Евгений Пригожин предложил погасить задолженность на сумму свыше 58 млн рублей в обмен на все права на фильмы и страницы в соцсетях Фонда борьбы с коррупцией.
Царьград 13:11
Интернет
Instagram запустил функцию для сбора пожертвований на собственные нужды
Социальная сеть Instagram сообщила о запуске услуги сбора средств на собственные нужды для пользователей в США, Великобритании и Ирландии.
ПРАЙМ 13:46
Наука
Несокрушимый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Один из авторов разработки доктор Стефан Шишневский предрек, что новый чудо-материал получит применение в замках, сейфах и бронежилетах.
ИА Красная Весна 15:40
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Интерфакс-Спорт 19 июля в 13:28
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30