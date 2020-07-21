Коронавирус
Москва 24Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна". Силовики взяли транспортное средство штурмом. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что все находившиеся в салоне живы.
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Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
РБК вчера в 12:40
Политика
Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева
Люди требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Жители скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».
Компания 07:24
Происшествия
Андрей Малахов заявил о вине Косилова в ДТП с пострадавшими
Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» прокомментировал ДТП с участием Андрея Косилова.
Эхо Москвы в Челябинске 00:36
Здоровье
Елена Сорокина: скорее всего, нам и дальше придется жить с «ковидом»
Глава краевого Минздрава Елена Сорокина не исключает, что вторая волна COVID-19 может захлестнуть Камчатку.
Кам 24 21:32
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском 12:30
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
Шоу-бизнес
Певец Александр Буйнов перенес операцию
ТК Звезда 18:33
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Музыка
Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37
Происшествия
Глава Октябрьского района Барнаула повздорил с полицией за езду по трассе без водительских прав?
Telegram-канал «Ненегреев» приводит схожие сведения: лишенный права на управление транспортным средством глава района якобы находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции в районе Камня-на-Оби.
Банкфакс 03:44
Политика
Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2
Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Спорт
Треть жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в Токио
В Японии провели опрос о целесообразности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
Metaratings 19 июля в 08:09
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Здоровье
Глава Росздравнадзора сообщила о росте смертности в первом полугодии
В России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Коммерсантъ 18:06
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Четвертый пациент, болевший коронавирусом, умер на Сахалине
Как стало известно ИА Sakh.com, в субботу 18 июля в долинской больнице скончалась 80-летняя пациентка, болевшая коронавирусом.
Сахалин.Инфо 05:42
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Культура
Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года
Скончался актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин, ему было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.
Вечерняя Москва 17:02
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Экономика
Якутии добавили 480 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
18 июля 2020 года вышло распоряжение Правительства РФ о дополнительном выделении регионам более 2 млрд 614 млн рублей на тушение и мониторинг лесных пожаров.
Московский Комсомолец Якутия 21:44
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Политика
США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний
Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости 11:46
Армия и оружие
«Русские витязи» выступят во Владивостоке в День ВМФ
Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тыс. м. В 2020 году парадный строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича.
ТАСС 20:45