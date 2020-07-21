Коронавирус

Москва 24Москва 24Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, задержан, передает украинское издание "Страна". Силовики взяли транспортное средство штурмом. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что все находившиеся в салоне живы.
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Зеленский выполнил требование захватившего заложников террориста

URA.Ru14:28

Эксперт: для Зеленского переговоры с террористом легче, чем с ДНР и ЛНР

РИА Новости16:13

Зеленский выполнил требование террориста захвативший автобус

Ёлдаш14:33

Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео

РБК16:26

Зеленский записал обращение по требованию захватившего автобус в Луцке

RT на русском14:11

Зеленский удалил пост в Facebook, опубликованный им по требованию террориста

ТАСС15:05

Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

Коммерсантъ14:43
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Происшествия

По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго

Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Космос

На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»

РБК вчера в 12:40
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Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 14:03
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Политика

Жители Хабаровска потребовали отставки врио губернатора Дегтярева

Люди требуют отставки назначенного накануне врио губернатора Михаила Дегтярева. Жители скандируют лозунги «Позор ЛДПР» и «Дегтярева домой».
Компания 07:24
Происшествия

Андрей Малахов заявил о вине Косилова в ДТП с пострадавшими

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» прокомментировал ДТП с участием Андрея Косилова.
Эхо Москвы в Челябинске 00:36
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Здоровье

Елена Сорокина: скорее всего, нам и дальше придется жить с «ковидом»

Глава краевого Минздрава Елена Сорокина не исключает, что вторая волна COVID-19 может захлестнуть Камчатку.
Кам 24 21:32
Энергетика

Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском 12:30
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Происшествия

185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:27
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов перенес операцию

ТК Звезда 18:33
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
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Музыка

Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета вчера в 04:37
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Происшествия

Глава Октябрьского района Барнаула повздорил с полицией за езду по трассе без водительских прав?

Telegram-канал «Ненегреев» приводит схожие сведения: лишенный права на управление транспортным средством глава района якобы находился за рулем автомобиля, когда его остановили сотрудники полиции в районе Камня-на-Оби.
Банкфакс 03:44
Политика

Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против "Северного потока — 2", вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
РИА Новости 20:16
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
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Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Lenta.ru 07:29
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Спорт

Треть жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в Токио

В Японии провели опрос о целесообразности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
Metaratings 19 июля в 08:09
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
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Здоровье

Глава Росздравнадзора сообщила о росте смертности в первом полугодии

В России зафиксирован рост смертности за шесть месяцев 2020 года, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Коммерсантъ 18:06
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Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

Известия вчера в 23:47
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Происшествия

Четвертый пациент, болевший коронавирусом, умер на Сахалине

Как стало известно ИА Sakh.com, в субботу 18 июля в долинской больнице скончалась 80-летняя пациентка, болевшая коронавирусом.
Сахалин.Инфо 05:42
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Культура

Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года

Скончался актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин, ему было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.
Вечерняя Москва 17:02
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Авто

Toyota презентовала свой обновленный логотип

Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
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Экономика

Якутии добавили 480 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

18 июля 2020 года вышло распоряжение Правительства РФ о дополнительном выделении регионам более 2 млрд 614 млн рублей на тушение и мониторинг лесных пожаров.
Московский Комсомолец Якутия 21:44
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Футбол

Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Политика

США обвинили двух граждан Китая во взломе сетей американских компаний

Министерство юстиции США обвинило двух граждан КНР в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью взлома компьютеров полутора десятков американских компаний.
РИА Новости 11:46
Армия и оружие

«Русские витязи» выступят во Владивостоке в День ВМФ

Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тыс. м. В 2020 году парадный строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича.
ТАСС 20:45
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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