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Газета.RuЗеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.
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Футбол
Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Владелец читинской «Айпары» о своём магазине: Осипов меня победил
Власти края с 2014 года пытаются бороться с торгующим алкоголем магазином "Айпара".
Чита.Ру 09:28
Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 07:56
Политика
Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края
Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.
КП - Хабаровск вчера в 08:52
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Политика
Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
РИА Новости 13:41
Культура
Зрителей в кино позовут Данила Козловский и Сергей Бурунов
Проект поддержат знаменитые актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Рената Литвинова, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Елизавета Боярская и другие.
Evo-rus.com 02:43
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 17:59
Футбол
«Арсенал» впервые за 25 лет завершит сезон АПЛ за пределами топ-7
«Арсенал» отстает от идущего 7-м «Тоттенхэма» на 5 очков. Это означает, что клуб гарантировано не попадет в топ-7 по итогам сезона.
Sport24.ru 18:01
Экономика
«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
"Газпром" продал 34 процента в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, сообщили в российской компании.
РИА Новости 13:52
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01
Авто
Обновлённый Mercedes-Benz Vito выходит на российский рынок
В России появится обновленная версия вэна Mercedes-Benz Vito, которая будет доступна в трех вариантах длины, с тремя версиями привода и двумя модификациями колесной базы.
Picsnews.net 14:51
Здоровье
Врачи рассказали об очаге бубонной чумы в районе космодрома Байконур
Главный инфекционист ФМБА России, профессор Владимир Никифоров рассказал о возникновении бубонной чумы в районе космодрома Байконур.
Народные новости 12:39
Происшествия
Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса
На кадрах видно, как "луцкий террорист" ходит возле автобуса и ждет сотрудников правоохранительных органов, они подошли к нему через 1 минуту 15 секунд.
Московский Комсомолец 18:01
Финансы
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
РИА Новости 17:04
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
Специальная комиссия Мосгордумы по доходам из шести человек не нашла нарушений в непубличной части декларации председателя Алексея Шапошникова.
Sota.vision 10:45