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Газета.RuГазета.RuЗеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.
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Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео

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Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса

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Захвативший заложников в Луцке задержан

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Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ 16:28
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Политика

Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому.
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Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

ForPost 02:25
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Экономика

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Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Политика

Иран пообещал США «ответный удар» за убийство Сулеймани

Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

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Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей

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«Арсенал» впервые за 25 лет завершит сезон АПЛ за пределами топ-7

«Арсенал» отстает от идущего 7-м «Тоттенхэма» на 5 очков. Это означает, что клуб гарантировано не попадет в топ-7 по итогам сезона.
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«Газпром» продал 34 процента в операторе ГТС Латвии

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Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора

В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Обновлённый Mercedes-Benz Vito выходит на российский рынок

В России появится обновленная версия вэна Mercedes-Benz Vito, которая будет доступна в трех вариантах длины, с тремя версиями привода и двумя модификациями колесной базы.
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Луцкий террорист больше минуты ждал задержания возле автобуса

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Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова

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