Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.

Общество Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 44

Происшествия Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога. 1

Шоу-бизнес Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.

Технологии Microsoft показала будущий пользовательский интерфейс Office Microsoft приоткрыла завесу тайны над тем, как будет выглядеть в будущем пользовательский интерфейс и дизайн приложений, входящих в состав фирменного офисного пакета компании. 2

Общество 2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia 2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.

Футбол «Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи. 2

Общество В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила. 114

Здоровье Карта распространения коронавируса в Коми на 21 июля На 10:30 21 июля всего в республике положительный результат показали тесты у 4819 (+58) человек, выздоровели 2866 (+107), умерли 40 (+0) пациентов.

Шоу-бизнес Илон Маск опубликовал милое фото с новорожденным сыном Американский инженер Илон Маск (49) поделился трогательным фото с новорожденным сыном от певицы Граймс (Клэр Буше).

Игры К «расчленёнке» Helheim Hassle выпустили демоверсию Helheim Hassle выйдет на Xbox One, PC Nintendo Switch 18 августа, а позже планируется версия для PlayStation 4. Желающие следить за степенью готовности игры могут использовать для этого специальный аккаунт в твиттере.