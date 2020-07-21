Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.

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