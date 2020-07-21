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Газета.RuГазета.RuЗеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Запись опубликована на странице главы государства в Facebook.
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Зеленский удалил видеообращение, которое потребовал записать террорист

РИА Новости14:58

Зеленский выполнил требование террориста захвативший автобус

Ёлдаш14:33

Зеленский лично поговорил с террористом и выполнил его требование

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Зеленский опубликовал видео в Facebook по требованию террориста из Луцка

РБК14:10

Зеленский удалил пост в Facebook, опубликованный им по требованию террориста

ТАСС15:05

Зеленский записал обращение по требованию захватившего автобус в Луцке

RT на русском14:11

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

REGNUM14:21
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Общество

В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников

У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Путешествия

Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию

Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
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Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
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Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Газета.Ru 13:09
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Армия и оружие

Грушко прокомментировал учения НАТО Sea Breeze-2020 в Черном море

Военное дело 08:03
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Происшествия

В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку

Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Киберспорт

Rocket League скоро станет бесплатной и уйдёт из магазина Steam

Разработчики Rocket League объявили о скором переходе «футбола на колёсах» на условно-бесплатную модель распространения.
Игромания.ру 13:12
Шоу-бизнес

Домработница обвинила Алибасова-младшего в избиении отца

Единственного сына Бари Алибасова обвинили в жестоком обращении с престарелым отцом.
Экспресс газета 12:42
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Технологии

Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя

Посетители сайта Reddit в комментариях связывают данную меру с повышенным спросом на PlayStation 5. Как правило, на первом этапе реализации новые приставки Sony пользуются огромной популярностью у геймеров.
Дни24 10:42
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Футбол

«Спартак» обратился открытым письмом к департаменту судейства РФС

Руководство клуба обратилось по этому поводу с открытым письмом в адрес главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Ридус 15:46
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
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Политика

Трамп пригрозил наложением вето на оборонный бюджет в 2021 году

Администрация Белого дома сообщила о вероятном наложении вето президентом США Дональдом Трампом на оборонный бюджет в 2021 финансового года, который начнется с 1 октября.
News.ru 14:28
Космос

Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца

Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
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Армия и оружие

Парламент Египта одобрил отправку военных за пределы страны

В ближайшее время Египет рассмотрит возможность отправки войск в Ливию. Ожидается, что и это решение члены парламента одобрят единогласно.
Общественная служба новостей вчера в 14:42
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
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Футбол

Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова

По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона.
RT на русском 10:47
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
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Авто

Стартовали продажи автомобилей Niva под маркой Lada

"Автоваз" объявил о начале продаж внедорожника Niva под маркой Lada с 21 июля.
Вести.Ru 05:47
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Общество

Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
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Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
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Экономика

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Интерфакс 08:24
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Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа

Студия Hopoo Games объявила дату релиза кооперативного рогалика Risk of Rain 2. Как и было запланировано, игра покинет ранний доступ Steam 11 августа: в этот день выйдет патч, обновляющий её до версии 1.0.
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Футбол

Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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