Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЗеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
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Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

РБК17:04

Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Интерфакс16:17

Зеленский сожалеет, что сериал с ним в главной роли сняли с эфира в России

ТАСС17:35

Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Взгляд.ру17:05
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Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
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Журналистов «Звезды» пустили на Украину после приглашения Зеленского

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Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Известия вчера в 21:50
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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
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В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии

В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
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Обновлённый Mitsubishi ASX появился у дилеров

Кстати, в России Mitsubishi ASX 2020-го модельного года появится через несколько месяцев, об этом стало известно на прошлой неделе.
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В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
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Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Политика

Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте

Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
ТАСС 17:01
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Наука

Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии

В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Ugpressa.ru вчера в 13:43
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Политика

Сенат США утвердил нового посла в России

Американский сенат утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Московский Комсомолец 12:43
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru 16:29
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru 11:47
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
РБК 10:59
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер вчера в 01:49
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
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Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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