Политика
ИнтерфаксЗеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира
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Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Журналистов «Звезды» пустили на Украину после приглашения Зеленского
Экономика
Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Авто
Обновлённый Mitsubishi ASX появился у дилеров
Кстати, в России Mitsubishi ASX 2020-го модельного года появится через несколько месяцев, об этом стало известно на прошлой неделе.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Наука
Самой древней собакой в мире признали щенка, обнаруженного в Якутии
В Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка возрастом 18 тысяч лет.
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Политика
Сенат США утвердил нового посла в России
Американский сенат утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Авто
Представлен новый Mercedes-Benz GLA
Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Кино
В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина
Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.