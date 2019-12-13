Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
Выступая в эфире программы "Право на власть
" на телеканале "1+1", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира на российском телеканале ТНТ, передает ТАСС.
Инфорос01:06

Подробнее о событии

«Это не мы подписывали»: Зеленский нашёл способ не выполнять Минские соглашения

Царьград00:20

Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

РБКвчера в 17:04

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Известиявчера в 19:08

Зеленский назвал ошибкой прекращение показа «Слуги народа» в российском эфире

Газета.Ruвчера в 18:51

Зеленский сожалеет, что сериал с ним в главной роли сняли с эфира в России

ТАССвчера в 17:35

Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Взгляд.рувчера в 17:05

Владимир Зеленский сожалеет, что сериал «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль, снят с показа в России

Эхо Москвы00:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Авто

3 невероятно глупых ошибки водителей при прогреве салона авто в мороз

Присаживаясь в остывший за морозную зимнюю ночь автомобиль, любому водителю хочется, чтобы салон прогрелся, как можно быстрее.
АвтоВзгляд вчера в 08:22
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Экономика

С 1 января 155 тысяч амурчан получат прибавку к пенсии

С 1 января 2020 года у неработающих пенсионеров вырастет размер пенсии. Плановое повышение составит шесть целых шесть десятых процента.
Вести.Ru 01:37
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета вчера в 18:41
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне.
Piter.tv 02:00
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru вчера в 16:29
Фигурное катание

Усачева: Загитова уходит с тренировки только после идеального проката

РИА Новости 00:30
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
REGNUM 02:53
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Футбол

Бывшая девушка игрока «Ливерпуля» обвиняется в поддержке терроризма

Амаани Нур, экс-возлюбленная хавбека "Ливерпуля" Олувасейи Ожо и участница различных конкурсов красоты оказалась в ливерпульском коронном суде по делу о финансовой поддержке терроризма.
Газета.Ru 02:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Политика

Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Lenta.ru 00:50
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала себя без макияжа на видео

Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro вчера в 11:18
Происшествия

В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Русская Планета вчера в 13:34
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Армия и оружие

Британские аналитики назвали ВКС РФ вторыми в мире по численности

Военное обозрение 02:51
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Наука

У побережья Калифорнии выявили тысячи странных дыр на дне океана

Во время подводной разведки американские ученые обнаружили на дне океана тысячи непонятных дыр.
МедиаПоток 11 декабря в 10:46
Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ вчера в 16:17
Единоборства

Нурмагомедов пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Чемпионат 01:17
Армия и оружие

США настаивают на полном избавлении Турции от С-400

Выступая на брифинге в Пентагоне, Хоффман подчеркнул, что США придерживаются позиции полного избавления Турции от российской зенитной системы, но пока Вашингтон "не видит никаких признаков того, что Анкара изменила свой курс и движется навстречу США".
Военное обозрение 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное