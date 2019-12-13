Политика
ИзвестияЗеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России
Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого "санкционного пакета из ада" против России.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Шоу-бизнес
Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Автоспорт
Феттель может стать пилотом «Макларена» в 2021 году
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Авто
Компания Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Армия и оружие
Генассамблея ООН приняла резолюции России о демилитаризации космоса
Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняты на Генассамблее ООН, сообщает 13 декабря РИА Новости.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Политика
Конгресс США утвердил оборонный бюджет на 2020 год
Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет государства на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
Самолеты РФ пять раз поднимались на перехват у границ
Российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух, чтобы воспрепятствовать нарушению границ иностранными летательными аппаратами-разведчиками.
Авто
В Китае начнут печатать дешевый электрокар на 3D-принтере
Основные детали машины китайская компания XEV планирует печатать на 3D-принтере.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Общество
WSJ: в США могут весной возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX
Эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 MAX в США может быть возобновлена весной 2020 года.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной
Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.