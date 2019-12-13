Политика
ИзвестияЗеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
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Культура
Лещенко выругался матом в новой передаче Галкина
Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал нецензурное слово в эфире нового Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Политика
Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Шоу-бизнес
Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России
Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Экономика
Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге
Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Происшествия
Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме
Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
Происшествия
«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии
Культура
Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram
Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
Политика
Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании
По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Общество
Россияне назвали самые страшные болезни
Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Армия и оружие
Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Экономика
1xBet покупает корпорацию «Гринн»
Новым владельцем бизнеса становится букмекерская компания 1xBet, уже приобретшая права на часть активов корпорации.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Спорт
Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.