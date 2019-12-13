Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
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«Это не мы подписывали»: Зеленский нашёл способ не выполнять Минские соглашения

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Владимир Зеленский сожалеет, что сериал «Слуга народа», в котором он сыграл главную роль, снят с показа в России

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Зеленский назвал ошибкой прекращение показа «Слуги народа» в российском эфире

Газета.Ruвчера в 18:51

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

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ТАССвчера в 17:35

Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Взгляд.рувчера в 17:05

Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

РБКвчера в 17:04
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Культура

Лещенко выругался матом в новой передаче Галкина

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал нецензурное слово в эфире нового Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
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Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
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Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
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В результате аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

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Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
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Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

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Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
РБК 00:00
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

РИА Новости вчера в 23:38
Культура

Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
RT на русском 00:54
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru вчера в 06:23
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
ИнфоСМИ вчера в 13:52
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Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
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Россияне назвали самые страшные болезни

Еще 26 процентов россиян пугают болезни сердца, 20 процентов — гепатит С. В страхе перед туберкулезом, заболеваниями, передающимися половым путем, а также болезнями органов дыхания и гриппом признались около 15 процентов.
Lenta.ru 00:20
Армия и оружие

Пентагон показал видео испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Первые испытания запрещенной ДРСМД ракеты Пентагон провел в середине августа. Запуск также произвели в Калифорнии.
РБК вчера в 20:05
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
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Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Экономика

1xBet покупает корпорацию «Гринн»

Новым владельцем бизнеса становится букмекерская компания 1xBet, уже приобретшая права на часть активов корпорации.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Спорт

Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
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Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
The GEEK вчера в 15:25
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
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Президент Украины
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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