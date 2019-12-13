Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

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