Политика
ИзвестияЗеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
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Происшествия
Во Владивостоке при пожаре погибли два человека
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке. Об этом пишут «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Наука
Рептилии тоже могут видеть иллюзии
Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий
На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Экономика
Доллар подешевел в качестве реакции на новые прогнозы ФРС
Курс доллара снижается в рамках краткосрочной реакции на заседание ФРС. Индекс доллара -0.1% до 97.358 пункта, курс EURUSD +0.15% до 1.1111.
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
Здоровье
В Твери планируют построить новые корпуса онкодиспансера
Правительство Тверской области рассматривает вопрос о строительстве новых корпусов онкологического диспансера.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Происшествия
У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер
В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Политика
Саммит ЕС достиг соглашения по климату
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями
Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Политика
В МИД ФРГ прокомментировали высылку из России немецких дипломатов
Ответной мерой стала высылка из России двух немецких дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней с 12 декабря.
Культура