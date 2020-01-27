Армия и оружие
RT на русскомЗеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
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«Война продолжается»: Зеленский прокомментировал гибель украинских боевиков в Донбассе
ИА Новороссиявчера в 15:56
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
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Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
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Армия и оружие
Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии
Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
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Главный урок холокоста, о котором забыли политики
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Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань.
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Армия и оружие
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Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
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Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
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