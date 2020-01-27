Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЗеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
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Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается

REGNUMвчера в 17:50

«Война продолжается»: Зеленский прокомментировал гибель украинских боевиков в Донбассе

ИА Новороссиявчера в 15:56

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

RT на русскомвчера в 16:52

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

РИА Новостивчера в 16:14

Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта в Донбассе

РЕН ТВвчера в 16:05

Зеленский прокомментировал гибель двух военных в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 15:37

Зеленский заявил, что война в Донбассе продолжается

Аргументы и Фактывчера в 17:06
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Общество

Пресс-служба главы Кубани объяснила слова о Мамаевом кургане и свалках

На слова главы региона обратили внимание накануне: во время общения с коллегами Кондратьев назвал проблемы мусорного полигона города серьезными и в ходе выступления сравнил растущие горы на свалках с памятным местом: "Просто растет этот Мамаев курган и все".
РЕН ТВ вчера в 10:29
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Вооруженные силы Сирии начали обстрел позиций боевиков в провинции Алеппо и захватила деревню в провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM 25 января в 17:18
Общество

Финский эколог Сааринен назвал опасность бесснежной зимы

Руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы.
ФАН вчера в 23:06
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости вчера в 06:22
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews 24 января в 16:07
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости 25 января в 19:23
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 25 января в 08:29
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Армия и оружие

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 24 января в 02:45
Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru вчера в 09:08
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Общество

Казань может войти в проект по обновлению автобусного парка

Проект включает в себя 100 крупных российских городов, в число которых входит и Казань.
Реальное время вчера в 23:12
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Гаджеты

Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

Вести.Ru вчера в 17:35
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru вчера в 11:48
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru 25 января в 08:27
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность вчера в 05:49
Здоровье

Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку

Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
iReactor вчера в 15:34
Единоборства

Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера

Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Вестник Кавказа вчера в 02:55
Футбол

Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами

Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Советский спорт вчера в 11:58
Украинский кризисБольше новостей по теме
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