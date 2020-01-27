Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

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