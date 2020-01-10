Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддерживает постоянную связь с ними. ГЛАС уже сообщал о том, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский Boing-737.

Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в украинский самолет

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Общество Минтранс попросил МИД обсудить возможность рейсов из Крыма в Армению Минтранс России направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного ведомства.

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Политика Зеленский назвал канадцев жителями Канадии Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады.

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