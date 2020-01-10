Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗеленский не исключил версию о попадании ракеты в украинский самолет

Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддерживает постоянную связь с ними. ГЛАС уже сообщал о том, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский Boing-737.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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