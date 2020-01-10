Политика
ГЛАС.RUЗеленский не исключил версию о попадании ракеты в украинский самолет
Владимир Зеленский сообщил, что Киев поддерживает постоянную связь с ними. ГЛАС уже сообщал о том, что Иран мог непреднамеренно сбить украинский Boing-737.
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Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Путин озвучил дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту
Полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию Крыма и Севастополя.
Экономика
Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России вернул Киеву ноту протеста в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Футбол
Илья Шкурин пополнил состав ПФК ЦСКА
Происшествия
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно
Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Происшествия
В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с шестью автомобилями
В пресс-службе МЧС РИА Новости уточнили, что в автобусе находились двое взрослых и 35 детей десяти-одиннадцати лет, членов спортивной команды, они ехали из города Чайковский.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Теннис
АТР Cup: Россия сыграет против сборной Сербии с Джоковичем
Определился соперник россиян в полуфинале проходящего в Австралии теннисного турнира АТР Cup.
Общество
Минтранс попросил МИД обсудить возможность рейсов из Крыма в Армению
Минтранс России направил письмо в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе транспортного ведомства.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри решили стать финансово независимыми
Супружеская пара сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что решила сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей крымских активов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как учит дочь краситься
Оказалось, что Кристина уже разрешает дочери использовать свою косметику и даже помогает ей красиво краситься, исправляя ошибки ребенка.
Политика
Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране
Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин набрал 3 очка
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями Канадии
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады.
Финансы
Курс доллара снизился по отношению к рублю
Курс евро уменьшился на 4 копейки, до 68 рублей. Официальный курс американской валюты, установленный ЦБ, составил 61,234 рубля.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Теннис