Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он.

Зеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

Финансы Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия Изнасиловал и бросил в контейнер: убийца 4-летней девочки получил срок В Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в совершении тяжких преступлений - в том числе надругательстве над телом четырехлетней девочки.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Экономика В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).

Общество В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Автоспорт «КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре» Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.