Политика

URA.RuURA.RuЗеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он.
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