Политика
URA.RuЗеленский высказался о попадании ракеты в украинский Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в разбившийся над Тегераном пассажирский Boeing 737. Об этом глава государства сообщил в своем telegram-канале. «Версия о попадания ракеты в самолет не исключается», — написал он.
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Бывший участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов умер 9 января в возрасте 47 лет в Подмосковье.
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С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов.
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Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Жиру согласовал контракт с «Интером»
Происшествия
Изнасиловал и бросил в контейнер: убийца 4-летней девочки получил срок
В Магадане суд признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в совершении тяжких преступлений - в том числе надругательстве над телом четырехлетней девочки.
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Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Экономика
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Общество
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Здоровье
Названы 8 признаков плохого кровообращения в организме человека
Медицинскими специалистами определены и названы восемь признаков плохого кровообращения в организме человека.
Автоспорт
«КамАЗ» Эдуарда Николаева прекратил борьбу на «Дакаре»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик под управлением остановился на 165-м км пятого этапа ралли «Дакар» в связи с проблемами двигателя.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Гаджеты
Xiaomi подтвердила разработку оболочки MIUI 12
Китайская компания Xiaomi официально подтвердила разработку новой версии фирменной оболочки MIUI 12.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Здоровье
2019-й стал годом демографического парадокса
Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.