Политика
РИА Новости КрымЗеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-марафона в Киеве.
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Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru вчера в 13:38
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Происшествия
В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь
Вандалы, личности которых пока не установлены, засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08 октября в 23:03
Политика
Путин сменил начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил Антона Федорова начальником управления информационного и документационного обеспечения президента России.
Москва 24 06:54
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 19:10
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги
«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
News.ru 19:46
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Кино
Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на 11-й сезон
Недавно вышла первая серия 10 сезона. В качестве шоураннера выступила Анджела Кенг, подарившая миру сериал «Терьеры».
RuNews24.ru вчера в 03:24
Наука
Современная криптография: заботы спецслужб и инструменты для бизнеса
Долгое время криптография была прерогативой политиков, дипломатов и военных.
Naked Science 08:28
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46
Общество
Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии
Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Армия и оружие
В НАТО пообещали не размещать в Евросоюзе новые ракетные системы
На сегодняшний день планы по размещению в Евросоюзе новых ракетных систем наземного базирования отсутствуют.
Новостной фронт 17:37
Авто
В России впервые за год подешевели авто на вторичном рынке
OAnews вчера в 04:15
Экономика
Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс 08 октября в 11:33
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор 13:02
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Здоровье
В Минздраве объяснили причины дефицита преднизолона
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Газета Кемерова вчера в 10:29
Общество
Россиянина захотели лишить родительских прав из-за отсутствия дома телевизора
В селе Новотулка Самарской области мотивировали попытку лишить родительских прав отца троих детей Ивана Сидорова тем, что его сыновья не смотрят телевизор, а читают книги и занимаются работой по дому.
Lenta.ru 08:51
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Политика
Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует.
Известия 18:09
Общество
Минсоцзащиты озвучило график выдачи сахалинской доплаты к пенсии
Сахалинское министерство социальной защиты разъяснило порядок выдачи новых пенсионных выплат пенсионерам.
РИА Сахалин-Курилы 20:10