Политика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымЗеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-марафона в Киеве.
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