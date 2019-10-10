Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-марафона в Киеве.

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

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