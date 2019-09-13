Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский высказался о возможности проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного проведения выборов в Донбассе. Как сообщает в пятницу, 13 сентября, «РИА Новости», украинский лидер назвал разговор о выборах преждевременным.
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Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

РИА Новости11:35

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться только после развода войск

ТАСС11:36

Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе

РБК11:42

Зеленский считает преждевременным говорить о выборах в Донбассе

RT на русском12:12

Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Московский Комсомолец11:50

Зеленский назвал условия выполнения соглашений по выборам в Донбассе

Lenta.ru12:01

Зеленский озвучил условие проведения выборов в Донбассе

URA.Ru12:37
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала себя спустя два месяца после родов

Bimru.ru 05:16
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Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Кино

Netflix случайно анонсировал дату премьеры «Ведьмака»

Компания Netflix случайно в своем Twitter опубликовала дату выхода сериала «Ведьмак».
Политическая Экспертиза вчера в 14:48
Политика

Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией

Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Газета.Ru 13:21
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес

Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:32
Театры

Новое прочтение «Ревизора»: детям показали спектакль с изнасилованием

Спектакль был показан в Театре юного зрителя, так что новый взгляд на классику увидели и школьники, пишет "РГ".
Вести.Ru 11:36
Политика

Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика

Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе

Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
РБК 13:42
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Новый глава региона принимает поздравления

От имени депутатов Игоря Артамонова поздравил председатель областного Совета Павел Путилин.
Липецкое время 04:38
Происшествия

Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе

Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Гаджеты

Apple представила флагманы iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

ITZine.ru 10 сентября в 14:17
Политика

Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.
Lenta.ru 13:14
Политика

Зеленский рассказал о намерении бороться за возвращение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма в состав страны.
Народные новости 03:42
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

Газета.Ru 12:23
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«ВКонтакте» запустила мобильное приложение для знакомств Lovina

Слово и Дело вчера в 11:03
Здоровье

Детскую поликлинику №5 в Ульяновске капитально отремонтируют

Ульяновск.Экспресс 09:03
Происшествия

В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам

Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Происшествия

В Испании два человека погибли из-за сильных дождей

По меньшей мере два человек умерли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в результате сильных ливней.
ТАСС вчера в 08:09
Происшествия

В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

РИА Новости 05:19
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Общество

Италия начнет платить за переезды в города

Российская газета вчера в 08:42
Единоборства

Путин поздравил Нурмагомедова с победой

Президент России Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа с победой в бою против американца Дастина Порье, пишет «Интерфакс».
Общественное телевидение России вчера в 12:37
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