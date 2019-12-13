Политика
RT на русскомЗеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России
Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Кино
Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена
Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Политика
Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Автоспорт
Феттель может стать пилотом «Макларена» в 2021 году
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Общество
Более четверти россиян боятся увольнения
Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Гаджеты
Представлен инновационный смартфон Samsung Galaxy A51
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A51.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Новогодний бюджет россиян в этом году вырос на 14%.
Шоу-бизнес
«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении запрещено шутить про главу государства.