Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.

Кино Зак Снайдер показал фанатам чёрный костюм Супермена Режиссёр Зак Снайдер выложил в сеть фотографию Супермена в чёрном костюме, который должен был появиться в его версии кинокомикса «Лига справедливости».

Политика Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».

Технологии Сотовые операторы объединятся для запуска 5G «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.

Политика Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.

Общество Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.

Общество Более четверти россиян боятся увольнения Опасаются такого исхода 26% граждан, работающих в отрасли безопасности, управления персоналом, транспортной сфере, а также продавцы и банковские служащие Согласно результатам опроса службы исследований рекрутинговой компании HeadHunter, показатель числа людей со страхом увольнения вырос на 2% от того, что был в прошлом квартале.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.