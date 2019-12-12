Политика
Вести.RuЗеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей. Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".
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Общество
В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Кино
Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США
Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Музыка
Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
Происшествия
Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка
Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих запоях
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Космос
В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
Футбол
Ледяхов: с начала чемпионата в Грозном чувствовал мышиную возню за спиной
Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о причинах своей отставки из грозненского клуба в сентябре 2018 года.
Космос
Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание
Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Армия и оружие
В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Экономика
Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 %
Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Футбол
Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Происшествия
В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Футбол
Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».