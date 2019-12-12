Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей. Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".

Общество В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Культура Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Космос В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.

Армия и оружие В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".

Общество Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Экономика ЦБ отозвал лицензии у двух банков ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Общество В России рекордно снизилась цена на последний iPhone Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.