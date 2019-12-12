Политика

Вести.RuВести.RuЗеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей. Об этом Зеленский сказал в эфире телеканала "1+1".
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Lenta.ruвчера в 15:51

Зеленский настаивает на изменении Минских договоренностей

Московский Комсомолецвчера в 16:23

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Известиявчера в 16:13

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

RT на русскомвчера в 16:00

Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

РБКвчера в 16:25

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

ТАССвчера в 15:48

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

РИА Новостивчера в 15:44
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия 11 декабря в 16:54
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла после продолжительной болезни.
News.ru 02:50
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Кино

Дженнифер Лопес заплакала, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

Дженнифер Лопес еле сдерживала слезы, когда благодарила своих коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 15:04
Происшествия

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Газета.Ru 02:33
Музыка

Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

ФедералПресс вчера в 01:17
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
REGNUM 02:53
Происшествия

Полиция задержала руководителя строительства нового пермского зоопарка

Полиция задержала руководителя проекта строительства нового пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Илью Козырева.
Properm.ru 00:18
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих запоях

Bimru.ru 02:31
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
3DNews вчера в 08:14
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Футбол

Ледяхов: с начала чемпионата в Грозном чувствовал мышиную возню за спиной

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о причинах своей отставки из грозненского клуба в сентябре 2018 года.
Чемпионат 00:30
Космос

Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида

Популярная механика вчера в 04:15
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета вчера в 18:41
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru вчера в 20:35
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Экономика

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 %

Российский рынок соли за 9 месяцев вырос на 7,7 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн.
Sfera.fm 03:02
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Футбол

Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия

В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Русская Планета вчера в 13:34
Футбол

Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Sport24.ru вчера в 13:03
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