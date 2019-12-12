Политика
RT на русскомЗеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Здоровье
Врачи назвали 10 скрининг-тестов на онкологию, которые спасут жизнь
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Джонсон заявил о получении консерваторами мандата на брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление брексита.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Врио губернатора Иркутской области Кобзев в пятницу прилетит в регион
Напомним, накануне Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, избранного главой региона в 2015 году от КПРФ.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
«Моего сына чуть не выгнали из класса после спора о Путине» – депутат Бундестага Гердт
Большая часть журналистов в Германии, пояснил депутат, являются фрилансерами, которые получают деньги за продажу своих статей, а хорошую или нейтральную статью о президенте США Дональде Трампе редакции предпочитают не покупать.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Политика
В ГД предложили наказывать за обучение на курсах «нежелательных» НПО
Депутаты намерены подготовить законопроект об административной ответственности за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Армия и оружие
В США признали опережение России в плане ядерного оружия
Американские военные признали, что в России продолжается разработка ядерного оружия, которым не обладают Соединенные Штаты.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Демографы предупредили о сокращении населения России по итогам 2019 года
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Шоу-бизнес
Егор Крид должен выплатить больше 100 миллионов лейблу Black Star
Говорят, что за право выступать под своим именем Егор вынужден выплатить компании крупную сумму — 102 миллиона рублей.
Культура
Премьера! Гарик Харламов, Иван Ургант, Филипп Киркоров и Тимати в фильме «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Исполняя со сцены песни Эдуарда Сурового, которые моментально становились хитами, Харламов вернул народную любовь музыканту и поэту-песеннику, чья жизнь и судьба были вычеркнуты из истории СССР.
Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Новая приставка получила название Xbox Series X и обновленный дизайн в виде вертикальной башни.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Игры
Авторы Dishonored и Prey анонсировали новую игру — Weird West
Общество
Больше четверти россиян заявили об угрозе увольнения
В свою очередь 33% опрошенных считают, что увольнять их не будут. 30% россиян считают, что этого скорее не произойдет.
Наука
В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати
Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.