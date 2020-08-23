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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил
, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

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Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко

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Зеленский рассказал, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы

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Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

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Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

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ToDay News Ufaвчера в 04:32
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

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