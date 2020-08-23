Импорт труб из РФ назвали угрозой экономике США

Как сообщает ToDay News Ufа со ссылкой на ТАСС, аналитики из федеральной комиссии по международной торговле Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что они имеют определенную информация об ущербе, который был нанесен из-за импорта стандартных, линейных труб, а также труд высокого рабочего давления для экономики Соединенных Штатов Америки.