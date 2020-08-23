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Газета.Ru
Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссии нужно провести новые выборы президента, чтобы прекратить беспорядки и устранить поводы для давления на Минск со стороны Евросоюза и США.В источнике
С чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил
, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
Подробнее о событии
RT на русском

Зеленский дал «совет» Лукашенко по поводу выборов в Белоруссии

RT на русском06:37
URA.Ru

Зеленский дал совет Лукашенко, как успокоить белорусов

URA.Ru20:03
РИА Новости

Протест до Киева довел. Украина спорит о Лукашенко

РИА Новости01:00
ТАСС

Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

ТАСС22:55
Московский Комсомолец

«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко

Московский Комсомолец21:44
Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

Газета.Ru02:35
РБК

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

РБК18:28
КП - Беларусь

Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы

КП - Беларусь02:43

Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing
Известия06:54
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В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
РИА Новости06:42

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
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Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Весна21 августа в 15:11
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