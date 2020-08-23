Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы. По его мнению, такой шаг успокоить народ и сможет рассеять сомнения в результатах.В источнике
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