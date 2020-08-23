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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы. По его мнению, такой шаг успокоить народ и сможет рассеять сомнения в результатах.В источнике
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Комсомольская правда

Политолог: Лукашенко не обратит внимание на заявление Зеленского

Комсомольская правдавчера в 12:23
РБК

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

РБКвчера в 18:28
Газета.Ru

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 02:35
ТАСС

Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии

ТАССвчера в 22:55
Московский Комсомолец

«Это бы вошло в историю»: Зеленский признался, как бы поступил на месте Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 21:44
РИА Новости

Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии

РИА Новостивчера в 20:09
RT на русском

Зеленский дал «совет» Лукашенко по поводу выборов в Белоруссии

RT на русскомвчера в 06:37
КП - Беларусь

Зеленский: Если бы я оказался в такой ситуации, как Лукашенко, то уже через месяц провел бы новые выборы

КП - Беларусьвчера в 02:43

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Коммерсантъ18:31
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