Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.

Зеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса

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