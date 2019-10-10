Политика
Национальная служба новостейЗеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса
Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.
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Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Политика
Зеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона.
News.ru 11:54
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал бессмысленным продление старого газового контракта с "Газпромом".
РИА Новости вчера в 08:25
Авто
Kia Seltos начал бить рекорды продаж
Новинка бренда Kia - кроссовер Seltos - оправдывает щедро розданные ему авансы.
Российская газета 05:26
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Lada Vesta с вариатором появится в продаже до конца 2019 года, сообщили на "АвтоВАЗе".
Накануне.Ru 01:22
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Вечерний курьер вчера в 12:42
Политика
«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского
Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
РИА Новости 11:14
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Происшествия
В немецком Галле произошла стрельба
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестный открыл стрельбу у синагоги.
ANNA-News вчера в 07:39
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей 09:52
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября, проведет переговоры с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:03
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Общество
Работа «Почты России» в Петербурге и Ленобласти парализована
В пресс-службе "Почты России" Piter.tv сказали, что сбой в работе отделений вызвала техническая ошибка, возникшая при установке обновления единой автоматизированной системы.
Piter.tv 11:40
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
В своём инстаграме Яна выложила видео, в котором убегает от камеры в платье диснеевской принцессы.
SM News 08:10
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40