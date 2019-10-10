Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЗеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса

Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.
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Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

РБК07:54

Украина не будет возвращать Крым и Донбасс военным путем

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Зеленский выступил против введения военного положения на Украине

Московский Комсомолец06:45

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Вести.Ru06:42

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

RT на русском06:20

Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем

РИА Новости08:38

Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

ТАСС06:04
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
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В пресс-службе "Почты России" Piter.tv сказали, что сбой в работе отделений вызвала техническая ошибка, возникшая при установке обновления единой автоматизированной системы.
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Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
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