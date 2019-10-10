Политика
Национальная служба новостейЗеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса
Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.
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Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
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Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы
Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны.
RT на русском 13:53
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Общество
Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
МР7.ру 09:52
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Хоккей
«Сухарь» Бобкова обеспечил «Авангарду» победу над «Амуром»
В третьем периоде игровое преимущество было на стороне «Амура», но оборона и голкипер отстояли ворота, и встреча закончилась с минимальным счетом 1:0. Игорь Бобков, отразив 33 броска, оформил второй «сухарь» в сезоне.
Вечерний Омск. Неделя 14:46
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Политика
Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине
Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском 13:50
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Происшествия
В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной
Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 07:22
Здоровье
Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов
Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
Общество
В работе «Почты России» в Петербурге произошел сбой
Позже пресс-служба «Почты России» сообщила «Фонтанке», что ближе к 20.00 восстановлена работа 80% отделений в Петербурге, в ближайшее время будет налажена работа и в остальных отделениях.
Ведомости 12:57
Политика
Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
Народные новости 10:00
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
В своём инстаграме Яна выложила видео, в котором убегает от камеры в платье диснеевской принцессы.
SM News 08:10
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Discover24 вчера в 05:57
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33