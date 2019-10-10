Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЗеленский выступил против силового возвращения Крыма и Донбасса

Против введения военного положения на Украине высказался президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС. Также отверг попытку вернуть Крым и Донбасс военным путём.
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Зеленский выступил против военного решения конфликта в Донбассе

РБК07:54

Украина не будет возвращать Крым и Донбасс военным путем

Известия06:19

Зеленский выступил против введения военного положения на Украине

Московский Комсомолец06:45

Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

Вести.Ru06:42

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

RT на русском06:20

Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем

РИА Новости08:38

Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

ТАСС06:04
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
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Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

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Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
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Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
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Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
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Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
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«Сухарь» Бобкова обеспечил «Авангарду» победу над «Амуром»

В третьем периоде игровое преимущество было на стороне «Амура», но оборона и голкипер отстояли ворота, и встреча закончилась с минимальным счетом 1:0. Игорь Бобков, отразив 33 броска, оформил второй «сухарь» в сезоне.
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Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Политика

Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском 13:50
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Происшествия

В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной

Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
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Какие три знака зодиака смогут подняться с самых низов

Астрологи полагают, что представители некоторых знаков зодиака обладают самой сильной волей и практически всегда способны достичь успеха.
Вечерний Волгоград 03:07
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Зеленский считает, что сайт «Миротворец» должен исправить свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки.
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Политика

Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
RT на русском 13:10
Происшествия

Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей

Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Гаджеты

Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8

Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
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Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

В своём инстаграме Яна выложила видео, в котором убегает от камеры в платье диснеевской принцессы.
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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Культура

Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

Discover24 вчера в 05:57
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
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Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
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