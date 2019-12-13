Политика

РБКРБКЗеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
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