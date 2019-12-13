Политика
РБКЗеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
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Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО
Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Завтра, 11 декабря, сборная России сыграет с Испанией. Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря.
Шоу-бизнес
Бывшей звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей
Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма
Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек.
Кино
В Warner Bros. сообщили дату выхода четвертой «Матрицы»
Над созданием последнего работает студия Lionsgate.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
ЦСКА обыграл "Эспаньол" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой армейского клуба .
Политика
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
Политика
На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ
Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.