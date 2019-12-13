Политика

РБКРБКЗеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы». Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

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Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

РБКвчера в 19:04

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

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Зеленский рассказал о крайних мерах в отношении Донбасса

REGNUMвчера в 18:20

Стена: Зеленский рассказал о худшем плане реинтеграции Донбасса

РЕН ТВвчера в 18:14

Зеленский раскрыл «последний план» по урегулированию в Донбассе

ФАНвчера в 18:17
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Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:48
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика

Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
РИА Новости вчера в 22:46
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру 11 декабря в 18:32
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру вчера в 08:45
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Футбол

ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро

Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.
Sport24.ru вчера в 12:13
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 11 декабря в 17:58
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:17
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg

Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru вчера в 00:21
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Политика

Путин отправил в отставку губернаторов двух регионов

Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Клопс вчера в 14:12
Спорт

Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском вчера в 12:15
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес

У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой

Поклонники паникуют из-за состояния головы Анастасии Волочковой, которая явно злоупотребляет токсичными красками для волос.
Российский Диалог вчера в 07:00
Политика

Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа»

Зеленский высказал мнение, что решение о снятии сериала вызовет лишь обратную реакцию аудитории, которая захочет посмотреть его в YouTube.
RuNews24.ru вчера в 22:28
Политика

Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 21:30
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Футбол

Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат вчера в 14:43
Гаджеты

Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Старые iPhone (выпуск 2013 года) еще могут дать жару. Компания Apple неожиданно выпустила для них важное обновление iOS.
ToDay News Ufa вчера в 15:06
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
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