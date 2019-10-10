Политика
ТАССЗеленский заявил, что против введения военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
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Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер вчера в 08:19
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Армия и оружие
Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе
Новый День 07:31
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Kleo.ru вчера в 07:49
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru вчера в 10:35
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Общество
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич ответила на обвинения в анорексии
Некоторое даже подумали, что у артистки анорексия. Об этом Анна высказалась с юмором.
Вокруг ТВ 03:49
Гаджеты
Samsung потратит $11 млрд на создание дисплеев нового поколения
Компания Samsung Display Co. собирается вложить 13,1 трлн вон ($11 млрд) в разработку и производство дисплеев нового поколения.
Известия 07:24
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
РИА Новости 06:31
Спорт
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 08:06
Футбол
Президент УЕФА отметил высокий уровень подготовки России к Евро-2020
Россия полностью готова к проведению матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), заявил президент УЕФА Александер Чеферин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
Rambler News Service 06:54
Происшествия
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце
По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции рассказал, с какими российскими артистами он поддерживает дружеские отношения.
Известия 08:17
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Памфилова рассказала о деталях закрытой части встречи с Путиным
Встреча Памфиловой с Путиным прошла накануне, 9 октября.
Ведомости 08:12
Футбол
Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева
Ахмет Нур Жеби, который является одним из кандидатов на должность президента «Бешикташа», восхищен игрой нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, утверждает fotospor.com.
Спорт-Экспресс 07:02
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Происшествия
Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках
Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Политика
Нидерланды расследуют участие Киева в гибели Boeing над Донбассом
Накануне депутаты единогласно поддержали идею расследовать роль Украины в крушении Boeing-777 в Донбассе в июле 2014 года, напоминает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 08:09
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Lenta.ru 07:40