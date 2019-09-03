Политика
ИзвестияЗеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности
30 августа Верховная рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в конституцию о снятии депутатской неприкосновенности. Законопроект был инициирован бывшим президентом Украины Петром Порошенко в конце 2017 года.
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Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»
СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
RT на русском 12:42
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Футбол
Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»
Чемпионат 06:05
Происшествия
В Рязани вспыхнул пожар на складе
Пожарные тушат возгорание на складе в Рязани, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 10:50
Хоккей
Защитник «Детройта» Кронвалль объявил о завершении карьеры
Шведский защитник Никлас Кронвалль, игравший за «Детройт» с 2003 года, завершил спортивную карьеру.
Матч ТВ 11:24
Футбол
Гендиректор «Локомотива» оценил трансферную политику клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
Матч ТВ 09:52
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Политика
Оппозиционеры штурмуют парламент Грузии
Грузинские оппозиционеры штурмуют здание парламента, пишет «Взгляд».
Рамблер 06:53
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Политика
Джонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом сохранили восходящий импульс бумаги "Сургутнефтегаза" после ралли накануне.
Интерфакс 03:27
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 02:32
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43