Политика

Газета.RuГазета.RuСенатор оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков дал комментарий в связи с решение украинской Рады отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января следующего года.
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