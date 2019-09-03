Политика
Газета.RuСенатор оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков дал комментарий в связи с решение украинской Рады отменить депутатскую неприкосновенность с 1 января следующего года.
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Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
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Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
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Ридус 18:36
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Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
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Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
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В России предложили ввести интернатуру для педагогов
В российской программе обучения будущих педагогов может появиться интернатура.
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Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Экономика
Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
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Пятый с начала сезона тайфун нацелился на Приморье
Ожидается, что он начнет оказывать влияние на погоду в Приморье уже в конце этой недели.
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Газета.Ru вчера в 03:18
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Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
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