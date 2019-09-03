Снять неприкосновенность требуют 90% украинцев, напомнил он. Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении. В случае окончательного принятия закона неприкосновенность отменят с 1 января 2020 года.

Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

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