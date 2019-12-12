Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский выступил за изменение Минских соглашений

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

РИА Новости15:44

Зеленский высказался за изменение некоторых положений минских соглашений

ТАСС15:48

Украина попытается изменить некоторые положения Минских соглашений

Интерфакс15:46

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

RT на русском16:00

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Lenta.ru15:51

Зеленский настаивает на изменении Минских договоренностей

Московский Комсомолец15:49

Зеленский выступил за изменение положений Минских соглашений

РЕН ТВ16:00
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика

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BFM.ru 10:59
Политика

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Солдат – срочник погиб на станции Иркутск-Сортировочный

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Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
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Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
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Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

Добавим, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря и пройдет в швейцарском Ньоне.
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Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
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Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке

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Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

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Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

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Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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