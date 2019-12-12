Политика
РИА НовостиЗеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
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Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Происшествия
Солдат – срочник погиб на станции Иркутск-Сортировочный
На станции Иркутск-Сортировочный накануне вечером, 11 декабря произошло ЧП: добровольно ушел из жизни 20-летний солдат, побывавший срочную службу.
Авто
Власти России введут новый документ на автомобиль
Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Финансы
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.
Футбол
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
Добавим, что жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря и пройдет в швейцарском Ньоне.
Здоровье
Врач назвала продукты излечившихся от рака людей при последней стадии
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Технологии
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче Евролиги
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Армия и оружие
Россия занимает второе место по количеству военной авиации в строю
Происшествия
Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Наука