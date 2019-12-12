Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

Общество Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов» Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".

Экономика Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Футбол «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».

Авто Власти России введут новый документ на автомобиль Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.

Авто Kia запатентовала новый фирменный логотип Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.

Технологии Microsoft показала новый логотип Windows Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.