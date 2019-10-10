Политика

Народные новостиНародные новостиЗеленский исключает военный вариант возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него исключен военный вариант возвращения в Украину территорий Донбасса. Также Зеленский заявил, что его окружение в большей степени заинтересовано в урегулировании конфликта в Донбассе, чем команда экс-президента страны Петра Порошенко.
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Зеленский исключает военный вариант возвращения Донбасса

Народные новости05:56

Зеленский заявил, что в отличие от Порошенко готов урегулировать конфликт в Донбассе

iReactor04:56

Зеленский заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе, заявил сенатор

РИА Новости05:39
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Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

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ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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Увеличилось количество жертв после обстрела из Сирии по городам Турции

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой

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Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина заявила, что потребность россиян в таблетках преднизолона ежегодно составляет более двух миллионов упаковок.
Газета Кемерова вчера в 10:29
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
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Samsung привезла в Россию флагманские 8K-телевизоры

Ferra 06:06
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Политика

Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
РИА Новости 12:51
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости 11:22
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
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Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе

Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Политика

В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Армия и оружие

Турция отправила в бой устаревшие танки

Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
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Путин высказался об идее футбольного «колхоза»

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
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Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
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В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

РИА Новости 10:28
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Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.
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Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
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Владимир Зеленский утратил связь с российскими артистами

Владимир Зеленский утратил связь с большинством российских артистов.
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