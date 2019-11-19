Политика
Lenta.ruЗеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Технологии
Apple проведёт мероприятие в декабре
Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Армия и оружие
В Турции пригрозили возобновить военную операцию в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова возобновить операцию в Сирии, если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Армия и оружие
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Наука
Кетогенная диета защищает от гриппа
Выяснилось, что в этой группе грызунов выживаемость после гриппа была максимальной.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах.
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Актриса призналась, что ей предложили сняться без одежды для весьма откровенной сцены в одном из проектов.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Футбол
«Как это чудо хоть выглядит?» Радимов — о желании Яремчука сыграть с Россией в финале ЧЕ-2020
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который ранее троллил сборную России, а теперь хочет сыграть с ней в финале чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Теннис
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Общество
Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия
В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
Политика
В Госдуме рассказали о последствиях отказа Украины от российского газа
Первый зампред парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских рассказал о последствиях отказа Киева от прямых закупок российского газа.