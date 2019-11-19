Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса

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