Зеленский сообщил, что помимо возвращения Донбасса планирует обсудить сроки обмена заключенными. Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии проходила в 2016 году.

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

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