Политика
РБКЗеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Зеленский сообщил, что помимо возвращения Донбасса планирует обсудить сроки обмена заключенными. Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии проходила в 2016 году.
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Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Футбол
Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом
Футбол
«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро
Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
Авто
В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти
В 2019 году спрос на автомобильные запчасти в России вырос на 20%, а предложение – на 18%.
Футбол
Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков удивлён введению системы штрафов в национальной команде.
Футбол
Президент Серии А ушел в отставку
Гаэтано Миччиче объявил о своей отставке с поста президента Серии А. Функционер принял решение после обвинений владельца «Дженоа» Энрико Прециози в том, что Миччиче получил должность в марте 2018 года с нарушением регламента.
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Общество
Россияне собрали миллион евро для восстановления Венеции
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Хоккей
«Трактор» уступил «Йокериту» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
Челябинский "Трактор" проиграл финскому "Йокериту" и продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.