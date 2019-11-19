Политика

РБКРБКЗеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Зеленский сообщил, что помимо возвращения Донбасса планирует обсудить сроки обмена заключенными. Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии проходила в 2016 году.
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Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса

RT на русском09:56

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

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