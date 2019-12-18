Политика
REGNUMЗеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя
В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:43, Ашберн
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Экономика
Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года.
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России
Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
Обнаруженная уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS.
Гаджеты
Xiaomi обновила более 40 смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi, полюбившаяся потребителям за высокое качество и дешевизну девайсов, обновила более 40 смартфонов до MIUI 11.
Экономика
Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Экономика
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Хоккей
«Тампа» дома обыграла «Оттаву», Кучеров забил гол
Политика
Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ
Торговая палата США заявила о потенциальном ущербе, который получат американские компании в результате принятия антироссийских санкций.
Авто
Porsche Macan GTS получает обновления
Компания Porsche представила обновленный Macan в прошлом году и теперь показала обновленную версию Macan GTS.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Наука
Грипп снизил вероятность заболеть простудой
Британские ученые выяснили, что простуда и грипп мешают друг другу заражать людей.
Экономика
Repsol обложили в Сибири
В июне «Газпром нефть» подписала соглашение о намерениях о создании СП с Repsol и Shell (им будет принадлежать по 25%) для освоения Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане с ресурсами в объеме 35 млн тонн.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.