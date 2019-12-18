Политика

REGNUMREGNUMЗеленский захотел отобрать «специальный статус» у Севастополя

В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции.
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