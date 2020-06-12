Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
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Зеленский собрался вернуть крымский вопрос в повестку дня

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Зеленский заявил о планах «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня

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Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

РИА Новости10:14

Зеленский заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос о Крыме

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Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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