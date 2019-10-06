Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства. Об этом в интервью программе «Светская жизнь», запись которой опубликована в YouTube, заявила актриса одноименного шоу Елена Кравец.
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Елена Кравец
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Украинская актриса и административный директор «Студии Квартал-95». В 2014 и 2015 годах входила в список «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии журнала «Фокус», в 2016 году вошла в список «ТОП-100 самых успешных женщин Украины» по версии журнала «Новое время».
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