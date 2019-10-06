Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства. Об этом в интервью программе «Светская жизнь», запись которой опубликована в YouTube, заявила актриса одноименного шоу Елена Кравец.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.

Происшествия На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.

Футбол Семак рассказал о травме Мамманы Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.

Политика Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Армия и оружие Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.

Политика Зеленский опроверг давление со стороны Трампа по делу сына Байдена Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении со стороны американского лидера Дональда Трампа по расследованию в отношении сына Джо Байдена.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Технологии «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна» В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».