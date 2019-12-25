с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России. Как сообщается на сайте украинского лидера, данные ограничения нужны "для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке".

Политика Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе «Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.

Футбол Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.

Политика Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

Наука Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни 4 исследования у животных и у людей обнаружили, что прерывистое голодание снижает кровяное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Экономика «Ъ»: на развитие интернета вещей в России потребуется 76,5 млрд рублей "На развитие в России интернета вещей до 2024 года планируется потратить более 76,5 млрд рублей, из которых 19,2 млрд рублей уже заложены в бюджет, 18,2 млрд рублей бюджетных средств потребуется выделить дополнительно", — пишет издание.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.

Происшествия В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка «Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.

Политика Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

Общество Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».