Политика
Российская газетаЗеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России. Как сообщается на сайте украинского лидера, данные ограничения нужны "для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке".
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с чего всё началось
На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.РБКвчера в 09:57
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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Rambler News Serviceвчера в 07:47
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