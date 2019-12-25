Политика
Российская газетаЗеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России. Как сообщается на сайте украинского лидера, данные ограничения нужны "для надлежащего контроля над ценами на электричество в условиях недостаточной конкуренции на рынке".
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Экономика
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Политика
Владимир Путин объяснил встречу с бизнесменами в «царских интерьерах»
Общество
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Общество
Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
Политика
Путин опроверг планы по корректировке целевых показателей нацпроектов
Именно поэтому начали поступать предложения по корректировке целевых показателей.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков по версии Marca
Испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков по итогам 2019 года.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту
Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
Общество
Гуцериев объяснил данные об обысках действиями «созвездия идиотов»
Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Армия и оружие
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Наука
Создан искусственный мозг из нанопроволоки
Эксперты измерили процессы формирования задержки и деактивации путей, когда электроток протекал через искусственную нейронную сеть, и обнаружили изменение процессов по мере продвижения.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
За выставленный на продажу уникальный экземпляр просят сумму в размере 666 666 рублей.
Фигурное катание
Трусова выступит первой в короткой программе фигуристок на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выйдет на старт в короткой программе чемпионата России под заключительным номером, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выступит на соревнованиях первой.
Футбол
Эмери может возглавить «Монако»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Монако», утверждает Le10sport.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Общество
Астрологи: эти 2 знака зодиака ждет пополнение в семье в 2020 году
Уже весной состоится значимое событие. Это может быть бракосочетание, рост в карьере, пополнение в семье.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Футбол
Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки
Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.