Политика
РИА Новости КрымЗеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана
Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан. Об этом артист написал на своей официальной странице в Instgaram.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Футбол
Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Футбол
Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин продолжит тренировать коллектив.
Происшествия
В Канаде у лайнера при взлете отлетело колесо
Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Судане погибли 18 человек. Военный самолет упал после взлета в нескольких километрах от аэропорта.
Политика
Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани
Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Политика
В Хорватии стартовал второй тур президентских выборов
Второй тур выборов президента начался в Хорватии, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики 5 декабря на официальном сайте.
Армия и оружие
Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
На кадрах видны последствия атаки на объект, а также дым, поднимающийся над базой в округе Ламу на побережье Индийского океана.
Общество
В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн
В Токио на ежегодном рыбном аукционе голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), пишет NHK.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Политика
Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.