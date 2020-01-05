Политика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымЗеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана

Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан. Об этом артист написал на своей официальной странице в Instgaram.
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