Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
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Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

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Заявившему об экономическом «прорыве» Зеленскому напомнили о стагнации на Украине

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Зеленский заявил, что Украина «на пороге экономического прорыва»

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Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

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Зеленский: Украина стоит на пороге экономического прорыва

Телеканал 360°10:22
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Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
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Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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