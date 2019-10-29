Общество
РИА НовостиЗеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
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Футбол
Зидан: «Бэйл не говорил, что хочет уйти из „Реала“»
Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан развеял слухи о том, что ряды "сливочных" может покинуть полузащитник Гарет Бэйл .
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Политика
Зеленский в очередной раз высказался за дипломатическое решение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что дипломатический путь остается единственным для урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Общество
Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер споткнулся, когда спускался со сцены после выступления в Дортмунде и упал, в результате чего был госпитализирован.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Спорт
Ласицкене прокомментировала получение наград от федерации бокса
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене поделилась эмоциями после церемонии награждения Федерацией бокса России.
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Недвижимость
Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости
Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Армия и оружие
Трамп сообщил о ликвидации преемника главаря ИГ аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника главаря террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.