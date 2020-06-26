Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
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Зеленский верит «безумно», что Украина «вернет» Крым и людей

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Крымские татары ответили на слова Зеленского о флаге на полуострове

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«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»

В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
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Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
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«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

Аргументы и Факты вчера в 11:42
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ru вчера в 22:50
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Общество

Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов

В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов.
МонаВиста 12:19
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
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Общество

Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru 16:07
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Общество

В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы

АиФ Санкт-Петербург 09:35
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Армия и оружие

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РИА Новости 14:36
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Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
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Общество

Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Общество

Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится 1 июля

Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за коронавируса, будет возобновлено 1 июля.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
Российская газета 15:38
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Суд в Шри-Ланке арестовал россиян за сбор жуков

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Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида

Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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