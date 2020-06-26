Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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